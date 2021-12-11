В монастыре Серпухова прогремел взрыв: есть пострадавшие

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В монастыре Серпухова прогремел взрыв. Трагедия произошла утром 13 декабря в православной гимназии рядом с Введенским Владычним женским монастырем.Известно, что 18-летний выпускник учебного заведения вошел в гимназию и привел в действие взрывное устройство. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали более 10 человек. Все это воспитанники школы, в том числе и сам подрывник. Сейчас пострадавшие находятся в больнице с травмами. Жив ли сам злоумышленник, пока не известно.На место выехали все спецслужбы и правоохранители с кинологами. Территорию учебного заведения оцепили. Специалисты обследуют взрывчатку, которая все еще может быть опасна. С учениками гимназии работают психологи, некоторых забрали домой родители.В Сети уже появляются жуткие кадры с места ЧП. На фотографиях видно, что крыльцо и вход в гимназию залиты кровью.По факту случившегося возбуждено дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (ст. 223.1 УК РФ).