Приблизительно 105 миллиардов рублей Правительство России выделило на оздоровление и развитие Дона

Проект составлен, учитывая предложения законодателей и членов правительства Ростовской области. Донские органы власти обсуждали этот вопрос с представителями государства более восьми лет. Его утвердил сам председатель правительства России Михаил Владимирович Мишустин. Информацией об этом 29 июля поделился Александр Ищенко, председатель Законодательного собрания Ростовской области.Известно, что планируется создать «дорожную карту». В неё будут включены 22 мероприятия по оздоровлению и модернизации водохозяйственного комплекса реки Дон. Проект обещают закончить до 2030 года.Все эти мероприятия проходят в рамках национального проекта «Экология». Зампред верхней палаты парламента - сенатор Андрей Яцкин уже давно отмечал, что состояние реки Дон и Цимлянского водохранилища напрямую влияет на качество жизни граждан, экономику и природу всего Придонья. Причём не в лучшую сторону.Так, год назад Ростовскую область настигло сразу несколько катаклизмов. Во-первых, приток воды в Цимлу и Дон составил только третью часть от нормы, а уровень солености Азовского моря достиг рекордных показателей за всю его историю. Эти проблемы надо было решать максимально быстро. Поэтому к 21 июля проект приняли в правительстве, и в скором времени начнутся масштабные работы.В первую очередь власти планируют построить Багаевский гидроузел. Это будет стоить около 29 миллиардов рублей. Однако проект оптимизирует расход воды и поможет обеспечить ею в достаточном количестве Новочеркасскую ГРЭС. Около 40 миллиардов планируют потратить на ремонт имеющихся и строительство новых очистных сооружений. Кроме того, на эти деньги продолжится реконструкция Донского магистрального канала.- Это огромная проблема, прежде всего, для Ростовской агломерации, в которую входят Азов, Аксай и другие города, расположенные по течению реки Дон, - отметил председатель донского парламента Александр Ищенко. - Если сложить все мероприятия по строительству канализационных коллекторов, очистке воды, оздоровлению малых рек, то получится масштабный задел на много десятилетий вперед. Важно, чтобы эти задачи решались оперативно и качественно.Конечно, не все средства пойдут в Ростовскую область. Ведь Дон протекает сразу через несколько областей и краёв России. Однако большая часть бюджета придётся на работы в донском регионе. Это и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, и модернизация рыбоводных заводов, и расчистка притоков. Немаловажной частью работ признано сохранение имеющихся биоресурсов.- По оценке наших органов исполнительной власти, порядка 60-65 миллиардов рублей из общей массы расходов должны быть реализованы в Ростовской области, - прокомментировал председатель донского парламента Александр Ищенко. - Нужно понимать, что операторами по этой «дорожной карте» будут федеральные власти и организации. Это не областные деньги – они даже не попадут в наш бюджет, а пойдут по федеральной линии. Поэтому сейчас особенно важно определить механизм взаимодействия между Ростовской областью и федеральными министерствами. Наш сенатор от Ростовской области в Совете Федерации, первый вице-спикер Андрей Владимирович Яцкин помогает нам решить, с чего начать, какие работы выполнять и в какие сроки, – сказал Александр Ищенко.Напомним, от состояния водоема зависят сразу несколько сфер, от судоходства, орошения и рыболовства до гидроэнергетики и отраслей экономики, сразу 15 регионов Российской Федерации.