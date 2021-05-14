Парламентарии Дона приняли постановление о послании президента Федеральному Собранию

В понедельник, 17 мая, состоялось 31-е внеочередное заседание донского парламента, на котором депутаты приняли постановление «О Послании Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации 2021 года». Это важнейший документ, который определяет магистральные задачи для всех органов власти. Донские парламентарии планируют выстроить всю законотворческую деятельность в контексте задач, поставленных президентом РФ в своем послании.Спикер Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко подчеркнул, что для деятельности донского парламента в 2021 году и на долгосрочную перспективу послание президента является стратегическим основанием. В то же время большая часть постановления включает результаты работы, проделанной донскими депутатами за прошлые годы., – рассказал председатель Заксобрания Ростовской области.Среди поставленных задач — создание соответствующих условий для развития демографии, поддержка материнства и детства, улучшение качества жизни пожилых людей, модернизация системы здравоохранения, поддержка сельхозпроизводителей, а также обеспечение условий для развития малого и среднего предпринимательства, включающие принятие мер по снижению налогового бремени на бизнес и граждан. Немаловажными для донских парламентариев остаются вопросы развития сферы образования, приобретения жилья детям-сиротам и предоставления субсидий обманутым дольщикам.В частности, на заседании донские парламентарии приняли поправки в областной закон «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства в Ростовской области». Дольщики имеют право получить субсидию на достройку проблемных домов, если согласны передать в государственную собственность Ростовской области объекты недвижимого имущества, которые не подлежат включению в состав общего имущества в многоквартирном доме и передаче гражданам. Согласно поправке в областной закон такими объектами смогут стать не только квартиры и офисы, но и места для парковки автомобилей. Эта мера позволит дольщикам восстановить свои права на приобретенную недвижимость.Спикер донского парламента подчеркнул, что большая часть принимаемых поправок так или иначе отвечает задачам, поставленным президентом РФ в послании.Для выполнения этих и других поставленных президентом задач из бюджета Ростовской области были выделены дополнительные средства. Это стало возможным благодаря увеличению собственных доходов областного бюджета (+3,7 миллиарда рублей) и безвозмездным поступлениям из казны государства.По словам замгубернатора Ростовской области и министра финансов Лилии Федотовой, рост собственных доходов региона говорит о том, что экономика Ростовской области постепенно восстанавливается и наращивает объемы.– отметила министр финансов донского региона.Прежде всего, дополнительные средства будут направлены на дальнейшее развитие системы здравоохранения. Так как из-за пандемии эта область находится под особым вниманием, порядка 1,4 миллиарда рублей выделено на строительство новых и ремонт существующих больниц, покупку оборудования и лекарств для лечения больных коронавирусом.Еще около полутора миллиардов рублей будет выделено на поддержку детства и развитие системы образования. Так, планируется завершение строительства двух школ на 600 мест в Батайске и Таганроге, а также возведение четырех детсадов в Ростове и одного в Аксайском районе. Помимо этого, часть выделенных средств пойдет на завершение капремонта в школах региона и строительство котельной для детского сада в Тарасовском районе.Плюс к этому еще порядка двух миллиардов рублей пойдут на поддержку сельского хозяйства – меры, связанные с предотвращением роста цен на основные продукты питания. В частности, половина средств будет направлена на производство и реализацию сахара и подсолнечного масла. Это новое направление поддержки сельхозпроизводителей, которые позволят сдержать повышение цен на товары розничной торговли.На заседании депутаты также затронули вопрос налоговых преференций предпринимателям. Предложенные губернатором Ростовской области льготы очень помогли бизнесменам в непростой период пандемии. Поэтому было принято решение и в этом году рассмотреть вопросы по смягчению налоговой нагрузки для целого ряда предпринимателей. Так, предоставляется возможность получать льготы по транспортному налогу в беззаявительном порядке, а владельцы торговых автоматов и рекламные агентства смогут работать по патентной системе. Кроме того, до 2024 года будет действовать нулевая налоговая ставка в отношении объектов жилфонда, которые предоставляются в аренду по договорам соцнайма., – прокомментировал Александр Ищенко.Учитывая внесенные депутатами ЗС Ростовской области поправки, по итогам 2021 года доходы увеличиваются на 6,8 миллиарда рублей и составят 219 миллиардов рублей, а расходы увеличиваются на 7,5 миллиарда и составят 236,3 миллиарда рублей.