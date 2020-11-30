В колонию-поселение в Ростовской области пытались подбросить телефоны

Ростовчанин пытался подбросить девять мобильных телефонов на территорию колонии-поселения № 8. Происшествие случилось в поселке Садковском Веселовского района 30 ноября.Сотрудники колонии увидели, как мужчина перебрасывает сверток на территорию режимного учреждения. Ростовчанин пытался передать несколько предметов одному из осужденных.Правоохранители обследовали участок и обнаружили сверток, в котором лежали девять телефонов и три зарядки к ним.Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, 38-летнего мужчину удалось задержать.