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В колонию-поселение в Ростовской области пытались подбросить телефоны

В колонию-поселение в Ростовской области пытались подбросить телефоны
Ростовчанин пытался подбросить девять мобильных телефонов на территорию колонии-поселения № 8. Происшествие случилось в поселке Садковском Веселовского района 30 ноября.

Сотрудники колонии увидели, как мужчина перебрасывает сверток на территорию режимного учреждения. Ростовчанин пытался передать несколько предметов одному из осужденных.

Правоохранители обследовали участок и обнаружили сверток, в котором лежали девять телефонов и три зарядки к ним.

Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Ростовской области, 38-летнего мужчину удалось задержать.

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