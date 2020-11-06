Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Аксае следователи проводят проверку по факту смерти двух пенсионеров при пожаре

В Аксае следователи проводят проверку по факту смерти двух пенсионеров при пожаре
В Аксае следователи проводят проверку по факту смерти двух пенсионеров при пожаре в собственном доме в переулке Ореховом. Происшествие случилось 9 ноября.

Напомним, дом пенсионеров вспыхнул около 20 часов. Пламя охватило весь дом площадью 72 квадратных метра. Прибывшие спасатели, справившись с огнем, обнаружили два трупа хозяев дома: 71-летнего мужчины и 69-летней женщины.

По информации СУ СКР по Ростовской области, в настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.