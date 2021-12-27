С начала 2021 года на Дону совершили более 50 тысяч преступлений

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На Дону с начала этого года совершили более 50 тысяч преступлений, из которых практически половина так и не была раскрыта. Об этом сообщил прокурор Ростовской области Роман Прасков.Глава надзорного ведомства сообщил, что причина такого низкого показателя раскрываемости преступлений связана с недоработкой правоохранительного блока. Кроме того, увеличилось количество происшествий, совершенных иностранными гражданами.- Эти граждане, как правило, не имели законных оснований для нахождения на территории области, - добавил Роман Прасков.Также были дела, связанные с коронавирусом. Правоохранители возбудили около 9 дел, связанных с тестами на COVID-19, когда медики выдавали ложные свидетельства об отсутствии заболевания. Деятельность этих людей была пресечена по статьям «Мошенничество» и «Подделка официального документа».