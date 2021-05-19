На двух центральных улицах Ростова отключили светофоры

В центре Ростова, на площади Энергетиков и проспекте Шолохова, отключили светофоры. Магистрали города обесточили примерно в полдень 21 мая.Отключения связаны с ремонтными работами на сетях. Во сколько светофорам подадут электричество, пока не известно.Согласно интернет-сервису «Яндекс. Карты», движение на главных улицах Ростова не затруднено, заторов не наблюдается. Водителям следует быть осторожнее и обращать внимание на дорожные знаки приоритета, чтобы избежать аварии.