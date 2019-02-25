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На Дону у дикой лисицы обнаружили бешенство

На Дону у дикой лисицы обнаружили бешенство
В Ростовской области зафиксирован третий в этом году случай бешенства. Заболевание выявили в Красносулинском районе 27 февраля.

В хуторе Калиновка в один из дворов забежали лисица. Животное сцепилось с домашней кошкой, после чего на него напала дворовая собака. Пес задушил хищницу. Хозяева дома сообщили о случившемся в ветеринарную службу.
- В результате экспертизы выяснилось, что лиса была больна бешенством, - рассказали в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области.

Из-за выявленного инфекционного заболевания специалистам придётся провести внеплановую вакцинацию всех животных от бешенства.
По данным ветеринарных врачей, привить придется не менее 600 голов крупного рогатого скота, лошадей, собак и кошек.

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