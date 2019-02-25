На Дону у дикой лисицы обнаружили бешенство



В Ростовской области зафиксирован третий в этом году случай бешенства. Заболевание выявили в Красносулинском районе 27 февраля.



В хуторе Калиновка в один из дворов забежали лисица. Животное сцепилось с домашней кошкой, после чего на него напала дворовая собака. Пес задушил хищницу. Хозяева дома сообщили о случившемся в ветеринарную службу.

- В результате экспертизы выяснилось, что лиса была больна бешенством, - рассказали в пресс-центре управления ветеринарии Ростовской области.



Из-за выявленного инфекционного заболевания специалистам придётся провести внеплановую вакцинацию всех животных от бешенства.

По данным ветеринарных врачей, привить придется не менее 600 голов крупного рогатого скота, лошадей, собак и кошек.