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Из-за метели жителям Дона рекомендуют не ехать в Волгоградскую область

Из-за метели жителям Дона рекомендуют не ехать в Волгоградскую область
Жителей донского региона попросили не ехать в Волгоградскую область. Из-за сильной метели 13 января трассы замело, что стало причиной плохой видимости на дорогах.

Водители с трудом едут по обледеневшим автодорогам. Также движение осложняет и разбушевавшаяся метель. Из-за этого радиус видимости автомобилистов не превышает 50 метров.

Непогода обрушилась и на Ростовскую область. В северной части региона, на трассах Морозовского Кашарского районов ограничили проезд пассажирского транспорта. Кроме того, водителей просят воздержаться от поездок в ближайшее время. На скользких автодорогах риск ДТП увеличился.

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