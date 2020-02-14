Донская прокуратура проводит проверку по факту непредоставления жилья ветерану



В Ростовской области начата проверка по факту непредоставления жилья ветерану Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.



Ранее в СМИ была опубликована информация о 95-летнем Николае Васильевиче Романове, которому приходится выживать в нечеловеческих условиях. В доме фронтовика нет канализации, воды, газа и других удобств. Другое жильё местные чиновники предоставить пенсионеру не могут, так как по факту ему есть где жить. Власти предложили лишь сделать ремонт в доме, но проблему это не решит.

- Прокуратура Ростовской области начала проверку по изложенным фактам, - сообщили в надзорном ведомстве. – По её результатам будет принято процессуальное решение.