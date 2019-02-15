Арбитражная управляющая на Кубани обманула госбанк на 35 млн руб

В Краснодарском крае Сбербанк подал заявление в полицию на арбитражную управляющую Анну Голошумову по подозрению в мошенничестве на 35 миллионов рублей



Эта ситуация началась в 2016 году, когда начали банкротить компанию по доставке еды "Комбинат "Каскад", сообщает издание «Комсомольская правда». Тогда задолженность перед Сбербанком составляла 348 миллионов рублей, а большая части имущества была в залоге у финансового учреждения.



Согласно законодательству, конкурсный управляющий обязан реализовать залоговое имущество и отдать выручку банку. Стоимость этого имущества превышала 236 миллионов рублей, банк мог получить 219 миллионов.



По данным издания, полученные от продажи залога 35 миллионов рублей Голошумова перевела стройкомпании, которая до этого делала ремонт в "Каскаде". Стоит отметить, что работы начали перед самым банкротством. Они проводились в Сочи, но была выбрана компания из Рязани.



"Права по контракту отдали другой компании под названием "Интра". Рязанская организация стала банкротом, куда делись деньги - неизвестно", - сказано в сообщении.



На Кубани местное управление Росреестра обратилось в суд к Голошумовой из-за неправомерных действий во время банкротства. Ее отстранили от работы на один год, но постановление суда не вступило в силу.



Сбербанк требует признать заключенные управляющей сделки незаконными.



Отмечается, что в минувшем году суд сделал предупреждение за неправомерные действия при банкротстве. Полиция организовала доследственную проверку, пока неизвестно, получится ли вернуть 35 миллионов рублей.