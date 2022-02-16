Жители ДНР получают от МЧС сообщения с указаниями пунктов пропуска в Ростовской области
В ДНР людям начали массово поступать сообщения от МЧС, в которых перечислены основные пункты пропуска в Ростовской области. Скриншоты СМС распространяются в соцсетях.
Жителям городов Углегорск, Дебальцево и Горловка предлагают воспользоваться пунктом пропуска «Мариновка». Из поселка Еленовка, а также из городов Донецк, Макеевка и Ясиноватая люди смогут эвакуироваться через КПП «Успенка». Жителям Тельмановского и Новоазовского районов для эвакуации доступен КПП «Новоазовск». Население города Докучаевска и Старобешевского района может пешим ходом попасть в Ростовскую область через пункт «Ульяновское».
Напомним, что жителей ДНР начали готовить к эвакуации в Ростовскую область после объявления главы республики о временном выезде. Первыми за пределы республики уедут женщины, дети и пожилые люди.
Однако власти Ростовской области пока никак не комментируют ситуацию с эвакуацией жителей ДНР.