Житель Ростовской области пытался украсть инструменты из магазина стройматериалов
В Ростовской области задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин. О происшествии сообщили 12 февраля в Росгвардии.
В Аксайском районе 47-летний мужчина зашёл в супермаркет, специализирующийся на продаже стройматериалов. Побродив по торговому залу, он взял инструмент стоимостью порядка 3 000 рублей и спрятал его. Когда воришка пытался пройти мимо кассы, его задержали охранники.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции.