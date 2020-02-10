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Житель Ростовской области пытался украсть инструменты из магазина стройматериалов

Житель Ростовской области пытался украсть инструменты из магазина стройматериалов
В Ростовской области задержали мужчину, пытавшегося обокрасть магазин. О происшествии сообщили 12 февраля в Росгвардии.

В Аксайском районе 47-летний мужчина зашёл в супермаркет, специализирующийся на продаже стройматериалов. Побродив по торговому залу, он взял инструмент стоимостью порядка 3 000 рублей и спрятал его. Когда воришка пытался пройти мимо кассы, его задержали охранники.

Подозреваемого передали сотрудникам полиции.

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