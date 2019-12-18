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В Ростове мужчина пытался вынести из магазина косметический аппарат за 12 000 рублей

В Ростове мужчина пытался вынести из магазина косметический аппарат за 12 000 рублей
Жителя Ростова задержали при попытке вынести из магазина дорогостоящий косметический аппарат.

Попытка кражи произошла в Советском районе города. Воришку заметили сотрудники торговой точки через камеру видеонаблюдения, когда он попытался пройти мимо кассы, не оплатив технику. Персонал нажал тревожную кнопку, чтобы вызвать охрану.
- Прибывшие росгвардейцы задержали 49-летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Ростовской области.

Стоимость косметического аппарата, который пытался украсть ростовчанин, составила 12 000 рублей.

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