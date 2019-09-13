Житель Ростовской области пойдет под суд по обвинению в поджоге дома своей знакомой



В Ростовской области 39-летний мужчина предстанет перед судом по обвинению в поджоге. Об этом 16 сентября рассказали в прокуратуре донского региона.



Известно, что в апреле 2019 года мужчина пришел к своей знакомой на разговор. Получив отказ, разъяренный он поджог дом подруги и сбежал. К счастью, сама женщина успела выбежать из дома. Однако все ее имущество сгорело.



- Обвиняемый причинил ей значительный материальный ущерб на сумму более 400 тысяч рублей. В отношении него возбуждено дело по обвинению в поджоге, - добавили в ведомстве. - Уголовное дело направлено в Каменский районный суд для рассмотрения по существу.



Если вина будет доказана в суде, ему грозит тюремный срок.