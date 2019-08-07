В Ростовской области перед судом предстанет 70-летний педофил



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В Миллерово завершено расследование в отношении 70-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании малолетней соседки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области 9 августа.



По версии следствия, педофил жил в одном доме со своей жертвой. С 2015 года по февраль 2019 года он насиловал девочку в подъезде многоэтажки и гараже рядом с ним. В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

- В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Если в суде вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание лишение свободы сроком до 20 лет.