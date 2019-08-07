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В Ростовской области перед судом предстанет 70-летний педофил

В Ростовской области перед судом предстанет 70-летний педофил
Фото: www.podrobnosti.mk.ua

В Миллерово завершено расследование в отношении 70-летнего мужчины, подозреваемого в изнасиловании малолетней соседки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области 9 августа.

По версии следствия, педофил жил в одном доме со своей жертвой. С 2015 года по февраль 2019 года он насиловал девочку в подъезде многоэтажки и гараже рядом с ним. В отношении пенсионера было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
- В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения, - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Если в суде вина мужчины будет доказана, ему грозит наказание лишение свободы сроком до 20 лет.

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