Житель Ростова напал с ножом на фельдшера скорой помощи



В Ростове женщина-фельдшер пострадала от рук неадекватного мужчины. Инцидент произошёл на улице Таганрогской 17 декабря около 10:30. О происшествии сообщает издание DonDay.ru.



Бригада «скорой» приехала на вызов в одну из квартир дома № 112. Помощь требовалась тяжелобольной 50-летней женщине. Когда медики зашли в помещение, её сожитель явно этому не обрадовался. Он вёл себя неадекватно, от мужчины пахло спиртным. Дебошир стал оскорблять 45-летнюю женщину-фельдшера, а когда она приступила к осмотру пациентки, схватил нож и ударил её в живот.



Пострадавшую доставили в больницу. У неё диагностировали проникающее ранение. Сейчас она находится под наблюдением врачей.