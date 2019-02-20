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Житель Батайска ограбил в Ростове пенсионерку

Житель Батайска ограбил в Ростове пенсионерку
В Ростове вооружённый ножом молодой человек забрал деньги у 83-летней женщины.

Пенсионерка пришла в отдел полиции Кировского района и рассказала о разбойном нападении. Она давно была знакома с 30-летним жителем Батайска. Однажды он пришёл к ней и стал требовать деньги. Когда женщина отказала, парень достал нож и начал угрожать им старушке. Затем он забрал у неё тысячу рублей и сбежал.

- Правоохранители нашли и задержали подозреваемого, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Оказалось, что ранее он был судим за хранение наркотиков. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

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