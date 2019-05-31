Женщина разбилась насмерть, упав с шестого этажа в Ростовской области



В Ростовской области женщина погибла, выпав из окна шестого этажа. Происшествие случилось днем 1 июня в Белой Калитве на улице Ветеранов. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



Известно, что погибшая до этого предпринимала несколько попыток суицида и была неравнодушна к алкоголю. В деталях происшествия разберутся правоохранители.



Как рассказал старший помощник белокалитвинского городского прокурора Максим Глуховец, по данному факту проводится проверка. Устанавливают все детали произошедшего.