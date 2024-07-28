Врачи спасли альпиниста из Ростовской области, застрявшего в горах КБР с отеком легких

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

Альпинист из Ростовской области застрял в горах Кабардино-Балкарии из-за отека легких. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.По предварительным данным, 27 июля мужчина отправился с напарником в ущелье Адыр-Су, на горе Тютю-Баши. Он уже поднялся на высоту 4 000 метров и почувствовал ухудшение состояния здоровья. Мужчина попросил вызвать спасателей.Спустя 18 часов нахождения мужчины в горах на место прибыли спасатели. Утром 28 июля они эвакуировали дончанина и доставили в больницу.