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Врачи спасли альпиниста из Ростовской области, застрявшего в горах КБР с отеком легких

Врачи спасли альпиниста из Ростовской области, застрявшего в горах КБР с отеком легких
Альпинист из Ростовской области застрял в горах Кабардино-Балкарии из-за отека легких. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону.

По предварительным данным, 27 июля мужчина отправился с напарником в ущелье Адыр-Су, на горе Тютю-Баши. Он уже поднялся на высоту 4 000 метров и почувствовал ухудшение состояния здоровья. Мужчина попросил вызвать спасателей.

Спустя 18 часов нахождения мужчины в горах на место прибыли спасатели. Утром 28 июля они эвакуировали дончанина и доставили в больницу.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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