К поиску пропавшей без вести ростовчанки подключились волонтеры
В Ростове волонтеры подключились к поиску без вести пропавшей 38-летней женщины. Екатерина Мартышкова не выходит на связь вторую неделю.
Пропавшая жила вместе с сестрой в одном из частных домов на улице Чукотской. Накануне исчезновения Екатерина познакомилась с мужчиной, который показался подозрительным всей семье.
Как сообщила DonDay.ru сестра пропавшей, в ночь на 15 апреля молодой человек приехал на машине и забрал из дома Екатерину. С тех пор телефон женщины недоступен, а местонахождение - неизвестно.
Родственники забили тревогу. Найти Екатерину самостоятельно им не удавалось. Родные написали заявление в полицию. Однако поиски пока не дали результатов.
У пропавшей голубые глаза, темные волосы, среднее телосложение. Рост женщины составляет 175 сантиметров. Последний раз ее видели в черном спортивном костюме, такого же цвета джинсовой куртке и кроссовках. С собой - маленькая черная сумка и документы.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Екатерины Матышковой, сообщите об этом по номеру 112 или 8-988-569-67-18 (сестра Анна).