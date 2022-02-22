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В Ростовской области разыскивают пропавшую 40-летнюю женщину

В Ростовской области разыскивают пропавшую 40-летнюю женщину
В Ростовской области уже сутки не выходит на связь 40-летняя Ольга Крохотина. Жительница станицы Багаевской пропала 23 февраля и с тех пор родственники не знают о ее местонахождении.

Родные обзвонили знакомых Ольги, но никто не знает о ее возможных передвижениях. Телефон женщины также выключен. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию в надежде разыскать пропавшую.

На вид ей около 40 лет, ее рост - 180 сантиметров, у Ольги карие глаза и темные волосы. На ней в день исчезновения была темная куртка, шапка. На ногах были кроссовки красно-синего цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении Ольги, позвоните ее матери по телефону: +7-951-823-35-31.
Фото: РостовРу
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