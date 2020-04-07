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В Шахтах двое пострадали при ДТП с такси и микроавтобусом

В Шахтах двое пострадали при ДТП с такси и микроавтобусом

Два человека пострадали в результате ДТП в Шахтах Ростовской области. Авария произошла примерно в 20 часов 8 апреля на пересечении улицы Маяковского и проспекта Победы Революции.

По предварительным данным, водитель такси на «Ладе Калине» врезался в микроавтобус «Шахты - Новошахтинск», стоявший на запрещающий сигнал светофора.
- В результате происшествия пострадали водитель и пассажир такси, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - Их доставили на скорой в БСМП имени Ленина.

В момент ДТП в маршрутке не было пассажиров, водитель не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.

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