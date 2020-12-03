Водитель, пострадавший в аварии с грузовиком в Ростовской области, умер в больнице

Фото: «Это Ростов!»

Смертельная авария случилась около восьми часов вечера 4 декабря в Семикаракорском районе Дона.Как рассказали в УГИБДД по Ростовской области, на дороге Константиновск – Тацинская 27-летний водитель «Шевроле Авео», двигаясь на высокой скорости, вылетел на «встречку» и врезался в грузовик «МАН». Легковое авто разбилось вдребезги. Выбраться живыми из машины, которая превратилась в груду металла, было практически невозможно. Когда приехала «скорая», водитель и пассажир легковушки находились в тяжелом состоянии. Спасателям пришлось разрезать авто, чтобы вытащить оттуда пострадавших.Еще живых их доставили в медучреждение. Однако спасти водителя врачам не удалось. Он умер в больнице спустя несколько часов. За жизнь пассажира «Шевроле» медики продолжают борьбу.