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Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе в Ростовской области

Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе в Ростовской области
В Ростовской области водитель легковушки устроил ДТП с «перевертышем». Авария произошла 3 марта около 6:30 на автодороге Шахты — Цимлянск.

По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель «Лады Весты» не справился с управлением. Машина на полном ходу съехала с проезжей части, перевернулась и завалилась на бок. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры с места происшествия. На них мужчина лежал на земле без сознания.

В ведомстве уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Вероятно, водитель отделался обмороком и синяками, чудом уцелев.
Фото: соцсети.
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