Водитель «Лады» вылетел в кювет на трассе в Ростовской области

Фото: соцсети.

В Ростовской области водитель легковушки устроил ДТП с «перевертышем». Авария произошла 3 марта около 6:30 на автодороге Шахты — Цимлянск.По информации УГИБДД по Ростовской области, водитель «Лады Весты» не справился с управлением. Машина на полном ходу съехала с проезжей части, перевернулась и завалилась на бок. Очевидцы публиковали в соцсетях кадры с места происшествия. На них мужчина лежал на земле без сознания.В ведомстве уточнили, что в ДТП никто не пострадал. Вероятно, водитель отделался обмороком и синяками, чудом уцелев.