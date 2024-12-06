Автомобилист сбил насмерть 37-летнего мужчину в Ростовской области
В городе Волгодонске Ростовской области автомобилист сбил насмерть 37-летнего мужчину. Происшествие случилось 5 декабря примерно в 17:00.
По улице Морской ехал 50-летний водитель «Тойоты Ярис». В районе дома № 9 дорогу попытался перейти 37-летний пешеход. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил мужчину.
Как сообщили в донской Госавтоинспекции, мужчина получил серьезные травмы. Он был доставлен в медучреждение. Там он скончался.