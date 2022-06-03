Водитель автобуса, сбивший подростка в Шахтах, вез школьников на экзамен
Стали известны подробности ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Авария случилась утром 6 июня в районе дома № 16 на улице Хабарова.
Управляя школьным автобусом, 67-летний водитель на скорости сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в положенном месте. Оказалось, что в автобусе находились четыре ученика 9-го класса киреевской школы, которые направлялись на сдачу ГИА в другой район области.
В результате аварии школьницу, попавшую под колеса автобуса, госпитализировали в бессознательном состоянии. Был ли кто-то из пострадавших среди пассажиров транспорта, неизвестно. К тому же, как дети написали экзамен, перенеся такой стресс, остается только догадываться.