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Водитель автобуса, сбивший подростка в Шахтах, вез школьников на экзамен

Водитель автобуса, сбивший подростка в Шахтах, вез школьников на экзамен
Стали известны подробности ДТП с участием несовершеннолетней девочки. Авария случилась утром 6 июня в районе дома № 16 на улице Хабарова.

Управляя школьным автобусом, 67-летний водитель на скорости сбил 14-летнюю девочку, переходившую дорогу в положенном месте. Оказалось, что в автобусе находились четыре ученика 9-го класса киреевской школы, которые направлялись на сдачу ГИА в другой район области.

В результате аварии школьницу, попавшую под колеса автобуса, госпитализировали в бессознательном состоянии. Был ли кто-то из пострадавших среди пассажиров транспорта, неизвестно. К тому же, как дети написали экзамен, перенеся такой стресс, остается только догадываться.
Фото: Donday - Шахты.
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