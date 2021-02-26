Во время грабежа в Каменске-Шахтинском парень отнял у прохожего два телефона и куртку

В Каменске-Шахтинском неизвестный напал на мужчину, чтобы отобрать у него два мобильных телефона и куртку. Кража произошла 28 февраля 2021 года.Об избиении на улице сотрудникам полиции сообщила одна из жительниц Каменска. Женщина проходила мимо и заметила, как неизвестный срывает куртку с мужчины, и между ними завязывается драка.После приезда правоохранителей удалось восстановить всю картину произошедшего.Как выяснилось, мужчина возвращался домой, и рядом с ним остановился молодой парень. Он сразу же начал угрожать физической расправой, если тот не отдаст ему мобильный телефон. Парень получил желаемое и, казалось бы, что дело с концом. Но внезапно он передумал и решил добить незнакомца. Пострадавший пытался спастись бегством, но молодой человек оказался гораздо быстрее его, поэтому настиг свою жертву в подъезде. Там он жестоко избил мужчину и отобрал у него второй мобильник.После того как полиция задержала предполагаемого преступника, все вещи были возвращены пострадавшему.По информации ГУ МВД по Ростовской области в отношении подозреваемого заведено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.