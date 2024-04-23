В зоне спецоперации погиб 25-летний рядовой из Ростовской области

Фото: Донецкий рабочий.

В зоне специальной операции погиб 25-летний рядовой из Ростовской области. Владислав Иванян погиб 18 марта при выполнении боевой задачи.Владислав родился и вырос в городе Донецк, что под Каменском-Шахтинским. С началом военной операции он добровольно пошел на фронт. Во время исполнения боевого задания Иванян получил ранение, от которого скончался.Согласно сообщению газеты "Донецкий рабочий", прощание с рядовым Иваняном прошло 23 апреля в его родном городе. Панихида была отслужена в Димитриевской часовне. После церемонии Иваняна похоронили на кладбище Чугунка, где находятся могилы других бойцов СВО.