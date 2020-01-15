На трассе М-4 «Дон» столкнулись 20 машин: один человек погиб, четверо пострадали



Массовая авария произошла на трассе М-4 «Дон». На автомагистрали столкнулись 20 автомобилей.



ДТП произошло утром 17 января недалеко от Адыгейска. По предварительной информации, причиной аварий стал туман. Всего на небольшом участке произошло шесть ДТП. В результате происшествия один человек погиб, четверо получили травмы. Пострадавших госпитализировали. По предварительным данным, среди них - один ребёнок.



На месте происшествия в настоящее время работают экстренные службы. Сотрудники ГИБДД регулируют движение на участке трассы.

Сложные метеоусловия и случившиеся ДТП затрудняют движение по трассе.