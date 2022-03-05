В жуткой аварии с автобусом в Ростовской области погиб врач-дерматолог

Фото: Соцсети.

Стали известна личность водителя иномарки, спровоцировавшего сереьезное ДТП с участием автобуса. Им оказался достаточно известный в районе врач.Напомним, авария случилась ночью 7 марта в Тацинском районе. В ту ночь 49-летний мужчина гнал на «Фольксваген Пассат» по встречке и не смог разъехаться с рейсовым автобусом. Судя по кадрам с места аварии, от удара иномарке напрочь снесло переднюю часть. Машина вмиг превратилась в груду металла. А водитель и 58-летний пассажир скончались на месте. В машине было найдено водительское удостоверение водителя, сидевшего за рулем легковушки.Как удалось выяснить Rostov.ru, за рулемм «Фольксвагена» был врач-дерматолог Игорь Сысоев. Он жил Белой Калитве и более 20 лет работал врачом-дерматологом в одной из клиник. Сам медик родом из Тацинской. Вероятно, в ночь трагедии он ехал к родственникам.Еще два человека стали жертвами аварии по совершенно глупой случайности и собственной неосмотрительности. Пока на месте оформляли ДТП, машины снижали скорость перед опасным участком. Однако 24-летняя девушка за рулем «Рено» не учла этот факт и неслась на огромной скорости. КамАЗ остановился перед ДТП, а девушка буквально впечаталась в большегруз.Судя по кадрам с места аварии, ее машине полностью снесло крышу. К сожалению, двум пассажиркам иномарки 24 и 23 лет выжить не удалось. За жизнь водителя борются врачи.