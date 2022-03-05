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Четыре человека погибли в жутком ДТП с автобусом в Ростовской области

Четыре человека погибли в жутком ДТП с автобусом в Ростовской области
В Ростовской области жуткое ДТП с участием рейсового автобуса унесло жизни четырех человек. Авария произошла ночью 7 марта на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский в Тацинском районе.

По данным УГИБДД по Ростовской области, 49-летний мужчина ехал на автомобиле «Фольксваген Пассат». Шофер вылетел на «встречку» и врезался в рейсовый автобус маршрута Москва - Волгодонск. В салоне на тот момент находились 26 пассажиров. Судя по кадрам с места аварии, от удара иномарка полностью лишилась передней части и отлетела на несколько метров. У автобуса вылетело лобовое стекло.

В результате ЧП водитель и 58-летний пассажир иномарки скончались от полученных травм. Пассажиры и водитель автобуса не пострадали.

Пока правоохранители оформляли ДТП, машины аккуратно и на низкой скорости проезжали опасный участок, останавливаясь перед самим местом аварии. Однако 24-летняя девушка, управляя «Рено Логаном», не захотела снизить скорость. Подъехав к месту аварии с автобусом, она не успела притормозить и влетела в КамАЗ, который остановился перед ДТП.

К сожалению, двум пассажиркам иномарки 24 и 23 лет выжить не удалось. О состоянии водителя ничего не известно.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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