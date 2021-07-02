В Волгодонске взорвалась припаркованная иномарка: видео
В Волгодонске взорвалась легковушка. ЧП случилось в центре новой части города утром 5 июля.
Как сообщил DonDay Волгодонск, автомобиль стоял во дворе дома №6 на улице Маршала Кошевого. В какой-то момент прогремел взрыв. Пожарные, оказавшиеся в это время поблизости на другом вызове, увидели горящий «Хендай Соната». Спасатели потушили возгорание в двигателе до того, как пламя перекинулось на салон.
Оказалось, что в легковушке взорвалось газовое оборудование. К счастью, во время ЧП никто не пострадал.