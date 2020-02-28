Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Пенсионер скончался за рулем автомобиля в Ростовской области

Пенсионер скончался за рулем автомобиля в Ростовской области
В Ростовской области 77-летний мужчина умер за рулем автомобиля. Трагедия произошла в одном из поселков Октябрьского района 1 марта.

Как сообщил DonDay.ru, пенсионер заезжал на своей машине в гараж. Вдруг, сидя в автомобиле, дончанин почувствовал себя плохо. Схватившись за сердце, он потерял сознание. Обнаружили мужчину уже мертвым.

По предварительной информации, пенсионер скончался от сердечной недостаточности. На теле 77-летнего дончанина следы насилия отсутствуют. Причину смерти установит экспертиза.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.