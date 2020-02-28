Пенсионер скончался за рулем автомобиля в Ростовской области



В Ростовской области 77-летний мужчина умер за рулем автомобиля. Трагедия произошла в одном из поселков Октябрьского района 1 марта.



Как сообщил DonDay.ru, пенсионер заезжал на своей машине в гараж. Вдруг, сидя в автомобиле, дончанин почувствовал себя плохо. Схватившись за сердце, он потерял сознание. Обнаружили мужчину уже мертвым.



По предварительной информации, пенсионер скончался от сердечной недостаточности. На теле 77-летнего дончанина следы насилия отсутствуют. Причину смерти установит экспертиза.