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В Волгодонске пострадала женщина-водитель в ДТП с двумя легковушками

В Волгодонске пострадала женщина-водитель в ДТП с двумя легковушками
В Волгодонске в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина. Авария произошла 9 марта на улице Энтузиастов.

Легковой автомобиль "Дэу Нексия" под управлением 63-летнего водителя подъезжал к перекрестку около дома № 35. Легковой автомобиль не уступил дорогу «Равон R2», из-за чего и произошло столкновение двух транспортных средств.

- В результате ДТП пострадала 42-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Равон R2». Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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