В Волгодонске пострадала женщина-водитель в ДТП с двумя легковушками

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Волгодонске в результате ДТП с участием двух автомобилей пострадала женщина. Авария произошла 9 марта на улице Энтузиастов.Легковой автомобиль "Дэу Нексия" под управлением 63-летнего водителя подъезжал к перекрестку около дома № 35. Легковой автомобиль не уступил дорогу «Равон R2», из-за чего и произошло столкновение двух транспортных средств.- В результате ДТП пострадала 42-летняя женщина-водитель автомобиля марки «Равон R2». Пострадавшая была доставлена в больницу с травмами, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.