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В Волгодонске пьяный водитель легковушки выехал с дороги и перевернулся. Авария случилась 4 декабря рано утром.Как сообщает местная газета «Автолайн», за рулем «Лады» находился 21-летний парень. Он был в состоянии алкогольного опьянения и взял машину у родителей, чтобы покататься с друзьями. Нетрезвый водитель ехал по проспекту Мира со стороны Жуковского шоссе. Но когда дорога начала резко уходить влево, он не справился с управлением и наехал на бордюр. После этого машину отбросило в столб, и она перевернулась на крышу.В автомобиле, помимо водителя, находились еще двое пассажиров: 18-летняя девушка и 23-летний парень. Чудом никто из них не пострадал.