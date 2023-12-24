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В Волгодонске пенсионерка попала под колеса «Оки»

В Волгодонске пенсионерка попала под колеса «Оки»
В Волгодонске 65-летняя женщина попала под колеса «Оки». Дорожно-транспортное происшествие случилось 23 декабря около 19:00.

По предварительным данным, 85-летний водитель отечественного автомобиля ехал по улице Морской. Неподалеку от строения № 130Б на дорогу вышла женщина-пешеход. Она переходила проезжую часть по «зебре». Пенсионер за рулем не успел остановиться и снес несчастную.

По данным донского УГИБДД, пострадавшая женщина обратилась в медицинское учреждение самостоятельно.
Фото: УГИБДД по Ростовской области
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