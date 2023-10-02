В Волгодонске 30-летняя женщина попала под колеса «Акцента»

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В городе Волгодонске Ростовской области произошла авария с пострадавшей. ДТП случилось около 16 часов 2 октября.По предварительной информации, 39-летний водитель автомобиля «Хендай Акцент» двигался по проспекту Курчатова. В районе кольца на проспекте Строителей на проезжую часть вышла женщина. Она переходила дорогу по «зебре». Мужчина не сразу увидел пешехода. Он ударил по тормозам, но было поздно: женщина попала под колеса машины.- В результате ДТП она получила травмы, - уточнили в УГИБДД по Ростовской области. - Ее доставили в медучреждение.