В Ростове в Северном водохранилище утонул 45-летний мужчина

В Ростове утонул 45-летний местных житель. Трагический случай произошёл на Северном водохранилище 20 июня.По информации источника, ростовчанин в компании бывшей супруги и друга распивал спиртное на берегу водоёма. Через какое-то время горожанин отправился купаться. По словам очевидцев, мужчина постоянно нырял под воду. После одного из таких ныряний, он на поверхность не выплыл.Друзья пытались найти его самостоятельно, но после того, как их попытки ни к чему не привели, они вызвали полицию и спасателей. Тело мужчины обнаружили водолазы.В донском следственном управлении сообщили, что по факту смерти ростовчанина проводится проверка.