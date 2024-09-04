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В Таганроге водитель «Киа» сбила 34-летнего мужчину

В Таганроге водитель «Киа» сбила 34-летнего мужчину
В городе Таганроге Ростовской области водитель «Киа» сбила 34-летнего мужчину. Авария случилась 4 сентября около 09:30 в переулке 17-й Новый.

По предварительным данным, 34-летняя женщина на «Киа BD» ехала в районе дома №1. В какой-то момент она врезалась в «Митсубиси паджеро спорт», которым управлял 73-летний мужчина. После этого транспорт откинуло в дорожный знак. От сильного удара легковушка протаранила переходящего проезжую часть пешехода.

В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пешехода с травмами доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося выясняют.
Фото: Rostov.ru
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