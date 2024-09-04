В Таганроге водитель «Киа» сбила 34-летнего мужчину

Фото: Rostov.ru

В городе Таганроге Ростовской области водитель «Киа» сбила 34-летнего мужчину. Авария случилась 4 сентября около 09:30 в переулке 17-й Новый.По предварительным данным, 34-летняя женщина на «Киа BD» ехала в районе дома №1. В какой-то момент она врезалась в «Митсубиси паджеро спорт», которым управлял 73-летний мужчина. После этого транспорт откинуло в дорожный знак. От сильного удара легковушка протаранила переходящего проезжую часть пешехода.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пешехода с травмами доставили в медучреждение. Обстоятельства случившегося выясняют.