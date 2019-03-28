В Таганроге трамвай протаранил иномарку





В Таганроге трамвай протаранил «Хендай Акцент». Авария произошла около половины 9 утра 18 ноября на пересечении улицы Ломакина и переулка Смирновского.



«Трамвай «Акценту» снес кузов, и въехал в заднее левое крыло»,- написал очевидец происшествия.

В ГИБДД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. За сутки это уже второе ДТП в Таганроге, которое произошло с участием трамвая. Накануне, 17 ноября, на пересечении переулка Гоголевского и улицы Фрунзе вагон ударил ехавший впереди «Шевроле-Лачетти», который, в свою очередь толкнул двигавшийся перед ним «Хендай-Акцент».



