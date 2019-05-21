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В Таганроге столкнулись две иномарки: трое пострадали

В Таганроге столкнулись две иномарки: трое пострадали
Фото: Таганрогское ДПС

Три человека пострадали при столкновении двух машин в Таганроге. Авария случилась 23 мая в районе дома № 30Б на Николаевском шоссе.

Около 9:30 по автодороге ехала 40-летняя женщина за рулём «Дэу Матиз». По предварительной информации, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Митсубиси Лансер».

В результате аварии пострадали водитель «Дэу» и 61-летний пассажир «Лансера». Также в больницу доставлен 43-летний пассажир, но не известно, из какого автомобиля.

- Все обстоятельства ДТП уточняются, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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