В Таганроге столкнулись две иномарки: трое пострадали



Фото: Таганрогское ДПС



Три человека пострадали при столкновении двух машин в Таганроге. Авария случилась 23 мая в районе дома № 30Б на Николаевском шоссе.



Около 9:30 по автодороге ехала 40-летняя женщина за рулём «Дэу Матиз». По предварительной информации, она выехала на встречную полосу, где столкнулась с «Митсубиси Лансер».



В результате аварии пострадали водитель «Дэу» и 61-летний пассажир «Лансера». Также в больницу доставлен 43-летний пассажир, но не известно, из какого автомобиля.



- Все обстоятельства ДТП уточняются, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.