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В Таганроге произошел пожар в дачном доме: погиб один человек

В Таганроге произошел пожар в дачном доме: погиб один человек
В Таганроге произошел пожар в дачном доме. Огонь начал распространяться 10 мая около 13 часов в СНТ «Дачная-1» на улице 1-я Аллея.

Крупный пожар ликвидировали 16 человек и 4 единицы техники. Пламя успело уничтожить 70 квадратных метров дома. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело человека.

– В результате пожара погиб один человек. Личность погибшего и причины возгорания устанавливаются, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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