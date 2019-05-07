В Таганроге произошел пожар в дачном доме: погиб один человек



В Таганроге произошел пожар в дачном доме. Огонь начал распространяться 10 мая около 13 часов в СНТ «Дачная-1» на улице 1-я Аллея.



Крупный пожар ликвидировали 16 человек и 4 единицы техники. Пламя успело уничтожить 70 квадратных метров дома. После ликвидации возгорания в помещении обнаружили тело человека.



– В результате пожара погиб один человек. Личность погибшего и причины возгорания устанавливаются, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.