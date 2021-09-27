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В Таганроге автомобилист на ВАЗе протаранил здание и скрылся с места аварии

В Таганроге автомобилист на ВАЗе протаранил здание и скрылся с места аварии
В Таганроге водитель отечественного авто протаранил двухэтажный дом и покинул место ДТП. Авария произошла в ночь на 29 сентября на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Транспортной.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, неизвестный водитель на «ВАЗ-2107» врезался в дом № 48/11 на улице Транспортной. Машина протаранила стену и одно из окон стоматологической клиники, расположенной на первом этаже.

Автомобилист сразу скрылся с места ДТП. Однако правоохранители вскоре установили его личность.

- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в ведомстве.
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