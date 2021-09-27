В Таганроге автомобилист на ВАЗе протаранил здание и скрылся с места аварии

В Таганроге водитель отечественного авто протаранил двухэтажный дом и покинул место ДТП. Авария произошла в ночь на 29 сентября на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Транспортной.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, неизвестный водитель на «ВАЗ-2107» врезался в дом № 48/11 на улице Транспортной. Машина протаранила стену и одно из окон стоматологической клиники, расположенной на первом этаже.Автомобилист сразу скрылся с места ДТП. Однако правоохранители вскоре установили его личность.- Проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства случившегося и принято решение в соответствии с законодательством, - добавили в ведомстве.