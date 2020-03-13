В Таганроге 19-летнего парня подозревают в надругательстве над первоклассницей



В Таганроге в отношении местного жителя возбудили уголовное дело. 19-летнего парня подозревают в надругательстве над первоклассницей. Происшествие случилось 12 марта в младшей школе № 22 на улице Кирова.



Как сообщает DonDay.ru, 8-летняя школьница зашла в женский туалет, через какое-то время она услышала, что кто-то вошёл следом. В помещении оказался 19-летний парень. Он прижал её к стене и, угрожая, сказал не кричать. Затем он снял с неё колготки, юбку и нижнее бельё. Подонок разделся сам и начал целовать первоклассницу.



К счастью, ему не удалось довести до конца своей мерзкий замысел. Кто-то увидел происходящее и быстро рассказал школьному руководству. На место вызвали полицию и следователей.



Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители вычислили и задержали подозреваемого. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.