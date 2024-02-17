В Таганроге 16 февраля в ДНТ «Металлург» сгорели частный дом и гараж с авто

Фото: Ростов ру

В Таганроге сгорел частный дом в ДНТ «Металлург». Происшествие случилось 16 февраля примерно в 14:30 на улице 4-я Аллея.Огонь успел охватить 50 квадратных метров. На место ЧП вызвали пожарных. В тушении участвовали десять специалистов на трех единицах спецтехники. Больше часа ушло на ликвидацию пожара.В региональном ГУ МЧС сообщили, что из-за огня повреждены частный дом, гараж и автомобиль. К счастью, в пожаре никто не пострадал.Владельцы дома понесли огромные убытки, ведь им придется еще долго восстанавливать жилье и гараж. Машину, вероятно, уже не восстановить.