В Шахтах мужчина умер от взорвавшейся пивной кеги

Фото: КВУ

В городе Шахты Ростовской области 55-летний мужчина умер из-за взорвавшейся пивной кеги. Жуткая трагедия случилась 23 октября около 10 часов.По информации издания КВУ, неподалеку от дома № 12 на улице Байдукова под давлением взорвалась пластиковая кега с алкоголем. В результате взрыва кусочки отлетели в человека, который стоял рядом. Острие повредило мужчине артерию, и у него началось сильное кровотечение.К сожалению, несмотря на помощь медиков, спасти шахтинца не удалось.Правоохранители пока никак не комментировали случившееся.