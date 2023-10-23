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В Шахтах мужчина умер от взорвавшейся пивной кеги

В Шахтах мужчина умер от взорвавшейся пивной кеги
В городе Шахты Ростовской области 55-летний мужчина умер из-за взорвавшейся пивной кеги. Жуткая трагедия случилась 23 октября около 10 часов.

По информации издания КВУ, неподалеку от дома № 12 на улице Байдукова под давлением взорвалась пластиковая кега с алкоголем. В результате взрыва кусочки отлетели в человека, который стоял рядом. Острие повредило мужчине артерию, и у него началось сильное кровотечение.

К сожалению, несмотря на помощь медиков, спасти шахтинца не удалось.

Правоохранители пока никак не комментировали случившееся.
Фото: КВУ
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