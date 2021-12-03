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В Ростовской области женщина перевернулась на иномарке, врезавшись в столб

В Ростовской области женщина перевернулась на иномарке, врезавшись в столб
В Ростовской области женщина на иномарке перевернулась, врезавшись в столб. Дорожно-транспортное происшествие случилось 6 декабря в Шахтах, в районе поселка Артем.

Водитель за рулем «Фольксвагена Гольф» ехала по улице 20 лет РККА. В пути она превысила скорость и вылетела с дороги. Автомобиль на скользкой трассе занесло, он врезался в столб, а затем перевернулся.

Иномарка превратилась в сплющенную груду металла. Женщине чудом удалось выжить. В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что серьезных травм ей удалось избежать благодаря тому, что она была пристегнута.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
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