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В Шахтах 19-летняя девушка пострадала в ДТП

В Шахтах 19-летняя девушка пострадала в ДТП
В городе Шахты Ростовской области водитель «Лады Гранты» сбил девушку. Авария произошла 15 октября на проспекте Карла Маркса, сообщает Donday.

В тот день горожанка шла от глазной клиники в переулке Кирова, 74. Она начала переходить дорогу, как вдруг с улицы Ленина на Карла Маркса вылетел 35-летний водитель «Лады Гранты». При повороте налево он сбил пешехода с ног.

В результате случившегося девушка получила травмы. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в отношении водителя «Лады Гранты» составлен административный протокол по статье «Невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам».

После того как пострадавшая пройдет лечение, будут проведены процессуальные действия.
Фото: Rostov.ru
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