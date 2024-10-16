В Шахтах 19-летняя девушка пострадала в ДТП

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В городе Шахты Ростовской области водитель «Лады Гранты» сбил девушку. Авария произошла 15 октября на проспекте Карла Маркса, сообщает Donday.В тот день горожанка шла от глазной клиники в переулке Кирова, 74. Она начала переходить дорогу, как вдруг с улицы Ленина на Карла Маркса вылетел 35-летний водитель «Лады Гранты». При повороте налево он сбил пешехода с ног.В результате случившегося девушка получила травмы. Как сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области, в отношении водителя «Лады Гранты» составлен административный протокол по статье «Невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам».После того как пострадавшая пройдет лечение, будут проведены процессуальные действия.