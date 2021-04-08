В Сальске женщина погибла при взрыве в автомобиле

В городе Сальске Ростовской области 45-летняя женщина погибла при взрыве в автомобиле. Трагедия произошла на улице Прибрежной около полудня 9 апреля, сообщает ГУ МЧС по региону.Как пишет salsknews.ru со ссылкой на старшего дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сергея Степаненко, в одном из дворов прогремел взрыв. Соседи сбежались на звук и вызвали на место спасателей.Оказалось, что хлопок произошел в автомобиле «Дэу Нексия», который принадлежал местной жительнице. После полной ликвидации огня ее тело обнаружили на заднем сиденье машины. При каких обстоятельствах произошла трагедия, пока не известно.